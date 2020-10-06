ОЗХО опубликовала итоги анализа биопроб Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала Германии доклад, касающийся отравления Алексея Навального. Об этом говорится в распространенном во вторник заявленииорганизации.
"Результаты анализа подтверждают, что биомаркеры антихолинэстеразного средства в анализах крови и мочи Навального имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года (которые на Западе также называют "Новичками" — прим. ТАСС), — отмечается в документе. — При этом данное антихолинэстеразное средство не включено в приложение по химикатам".
В заявлении говорится, что ОЗХО направила Германии доклад по инциденту с Навальным.