ОЗХО опубликовала итоги анализа биопроб Навального

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Эксперты ОЗХО подтвердили наличие отравляющих веществ в крови Навального 

ТАСС и ещё 4 9 минут назад
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала Германии доклад, касающийся отравления Алексея Навального. Об этом говорится в распространенном во вторник заявленииорганизации.

"Результаты анализа подтверждают, что биомаркеры антихолинэстеразного средства в анализах крови и мочи Навального имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года (которые на Западе также называют "Новичками" — прим. ТАСС), — отмечается в документе. — При этом данное антихолинэстеразное средство не включено в приложение по химикатам".

В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
В заявлении говорится, что ОЗХО направила Германии доклад по инциденту с Навальным.
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Политика , Видео , Германия
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