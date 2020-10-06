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Исинбаева переволновалась и рассмешила Путина 

Мария Иванова 24 минуты назад
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева переволновалась, выступая перед президентом России Владимиром Путиным, и запуталась в том, кто должен заниматься вовлечением студентов в спорт. Отрывок ее выступления опубликовал в твиттере журналист Дмитрий Смирнов.
О студенческом спорте Исинбаева говорила на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша, наша цель… но наша, ваша задача… вернее нет… Уууу! В общем то, что вы сказали сделать, мы это делаем. Это то, что касается студенческого спорта», — заявила спортсменка.

Путин усмехнулся, слушая ее выступление.
Как сообщал «Рамблер», ранее Исинбаева рассказала о своих впечатлениях от отдыха в Сочи.
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Она заявила, что «антураж» Сочи напомнил ей детство, а ходить по пляжу и купаться оказалось неудобно. Исинбаева отметила, что за все время отдыха в Сочи спустилась к морю всего раз.
Комментарии 1
Политика , Видео , Общество , Дмитрий Смирнов , Елена Исинбаева , Владимир Путин
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