Исинбаева переволновалась и рассмешила Путина 

«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… но наша задача… вернее нет… ууууу… в общем то, что вы сказали сделать, мы это делаем»: Елена Исинбаева одинаково компетентна во всех вопросах pic.twitter.com/kjohSSGEsh— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 6, 2020 О студенческом спорте Исинбаева говорила на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша, наша цель… но наша, ваша задача… вернее нет… Уууу! В общем то, что вы сказали сделать, мы это делаем. Это то, что касается студенческого спорта», — заявила спортсменка.

Путин усмехнулся, слушая ее выступление.

Как сообщал «Рамблер», ранее Исинбаева рассказала о своих впечатлениях от отдыха в Сочи.

Она заявила, что «антураж» Сочи напомнил ей детство, а ходить по пляжу и купаться оказалось неудобно. Исинбаева отметила, что за все время отдыха в Сочи спустилась к морю всего раз.