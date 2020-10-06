«Предатель»: депутат Рады обрушился на Зеленского 

Заявление парламентария прозвучало в эфире телеканала «112 Украина». Кузьмин, представляющий в Раде партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», сравнил президентские выборы со свадьбой, где народ — это «жених», который выбирает «невесту» — главу государства. При этом, по его словам, важно не ошибиться: выбрать порядочную «будущую супругу», которая не обманет.

Зеленскому, по мнению депутата, удалось обмануть украинцев. Он напомнил, что президент обещал прекратить войну на востоке страны, остановить «насильственную украинизацию» и повлиять на снижение тарифов, но ничего не сделал. Кузьмин сравнил сложившуюся ситуацию с предательством.

Он подчеркнул, что с тех пор как Зеленский предал свой народ, не остановив войну в Донбассе, его команда превратилась в «команду партии войны».