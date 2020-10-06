«Предатель»: депутат Рады обрушился на Зеленского 

Президент Украины Владимир Зеленский «предал» украинцев, не сдержав своих обещаний, заявил депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин. Он вспомнил, что глава государства собирался остановить войну на востоке страны, но до сих пор этого не сделал, сообщает РИА Новости.
Заявление парламентария прозвучало в эфире телеканала «112 Украина». Кузьмин, представляющий в Раде партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», сравнил президентские выборы со свадьбой, где народ — это «жених», который выбирает «невесту» — главу государства. При этом, по его словам, важно не ошибиться: выбрать порядочную «будущую супругу», которая не обманет.
Зеленскому, по мнению депутата, удалось обмануть украинцев. Он напомнил, что президент обещал прекратить войну на востоке страны, остановить «насильственную украинизацию» и повлиять на снижение тарифов, но ничего не сделал. Кузьмин сравнил сложившуюся ситуацию с предательством.
Он подчеркнул, что с тех пор как Зеленский предал свой народ, не остановив войну в Донбассе, его команда превратилась в «команду партии войны».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Зеленский предложил ЕС создать международную площадку для обсуждения вариантов возвращения Крыма.