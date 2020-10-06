Небензя раскритиковал решение Запада в СБ ООН

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Бельгия, Эстония, Франция, Германия и В понедельник Великобритания США выступили против выступления Бустани в СБ ООН, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.

Жозе Бустани руководил Организацией по запрещению химического в 1997-2002 годах. Его уход был досрочным и произошел по инициативе Вашингтона. При этом недовольство его работой Соединенные Штаты высказали после того, как Бустани пригласил

вступить в ОЗХО оружия. По мнению наблюдателей, членство Багдада в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна

В итоге заявление экс-руководителя ОЗХО зачитал Небензя.

"Когда я говорил от лица Российской Федерации, я сказал, что они не смогут вспомнить ни единого случая, чтобы Россия заблокировала хоть одного докладчика, предложенного для заседания СБ ООН — и это несмотря на то, что некоторые из них были предвзятыми, некоторых использовали в политических целях, а некоторые попросту были некомпетентны. Но мы никогда такого не делали", — сказал постпред.

По его словам, произошедшее в понедельник стало прецедентом.

"Сегодня это было явное злоупотребление с их стороны из страха быть разоблаченными, как это было в ходе заседания по "формуле Арриа", когда они не могли сказать ничего в ответ на слова докладчиков", — подчеркнул постпред.

На прошлой неделе Россия организовала неформальное заседание Совбеза ООН (по так называемой "формуле Арриа"), на котором выступил бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия Ян Хендерсон. В свое время он не согласился с официальной версией инцидента в сирийской Думе . На неформальном заседании СБ ООН Хендерсон отметил, что финальную версию доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в Думе в апреле 2018 года писали люди, находившиеся за пределами Сирии, поэтому представленные выводы "могут не отражать реальную ситуацию".

В ответ на предметные доводы докладчиков, в том числе с приведением спутниковых снимков, представители США, Великобритании и Германии вновь озвучили обвинения в адрес Сирии и России.

"Я подозреваю, что сегодня они были так напуганы возможным разоблачением, которое бывший гендиректор Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани мог сделать на заседании, что они просто предпочли отказаться (от участия Бустани. — Прим. ред.)", — указал Небензя после заседания СБ ООН в понедельник.

Представители Запада заявили, что вместо бывшего гендиректора ОЗХО следовало пригласить действующего – Фернандо Ариаса, однако постпред России напомнил, как в ходе одного из прошлых заседаний Совбеза по сирийскому химическому досье Москва предлагала заслушать Ариаса в открытом формате. Партнеры по СБ, в свою очередь, хотели, чтобы заседание прошло за закрытыми дверьми.

Небензя выразил, надежду, что нынешний руководитель Организации по запрещению химического оружия наконец выступит перед Совбезом в ходе открытого заседания.

Запад продолжает обвинять Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.