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Пашинян снова позвонил Путину 

Lenta.ru и ещё 10 32 минуты назад
Пашинян снова позвонил Путину
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, где продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 5 октября.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Российский лидер вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий.
Ранее Никол Пашинян заявил, что армянское правительство находится в постоянных переговорах с Россией. По его словам, Москва всегда стремилась играть роль посредника в конфликте.
27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
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Политика , Никол Пашинян , Владимир Путин , Армения
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