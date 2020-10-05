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Путин решил судьбу «дистанционки» в школах 

Вероника Полынина 51 минуту назад
Президент России Владимир Путин назвал несерьезными разговоры о полном закрытии школ и переходе на дистанционное образование в будущем. Об этом, как передает РИА «Новости», он заявил в ходе встречи с учителями и студентами педагогических вузов по случаю Дня учителя.
Путин подтвердил, что в РФ идет процесс создания системы дистанционного обучения, но подчеркнул, что она будет применяться по мере необходимости.
Президент напомнил, что весной преподаватели «сработали на отлично» и смогли в короткие сроки наладить учебный процесс дистанционно.
Ранее, как писал «Рамблер», в Министерстве просвещения опровергли сообщения СМИ о переходе столичных школ на дистанционное обучение после двухнедельных каникул 18 октября.
«Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ», — заявили в пресс-службе министерства.
В Минпросвещения призвали СМИ тщательнее проверять информацию от источников и не публиковать неподтвержденные данные.
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Политика , Видео , Общество , Владимир Путин
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