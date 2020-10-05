20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в медицинский комплекс «Шарите» (Charite) в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября Навальный был выписан из больницы.

Сегодня Лавров заявил, что на самом деле врачи «Шарите» не обнаружили в анализах Навального боевых отравляющих веществ. Также он заявил, что властям России неизвестно, действительно ли у Навального брали анализы специалисты из Швеции и Франции.