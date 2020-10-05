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Лавров: немецкие врачи не нашли новичка в анализах Навального 

Артём Кульша 19 минут назад
Немецкие врачи не обнаружили в анализах политика Алексея Навального боевых отравляющих веществ. Об этом, как сообщают РИА Новости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в медицинский комплекс «Шарите» (Charite) в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября Навальный был выписан из больницы.
Сегодня Лавров заявил, что на самом деле врачи «Шарите» не обнаружили в анализах Навального боевых отравляющих веществ. Также он заявил, что властям России неизвестно, действительно ли у Навального брали анализы специалисты из Швеции и Франции.
Ранее глава Министерства иностранных дел назвал сценарий инцидента с Навальным один в один совпадающим с инцидентом с отравлением шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, расследование ситуации с Навальным — просто издевательством над здравым смыслом, а русофобский запал на Западе — неостановимым. Также он заверил в заинтересованности России в скорейшем установлении истины в отношении Навального.
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Политика , Видео , В мире , Сергей Скрипаль , Алексей Навальный , Сергей Лавров , МИД
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