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Путин пообещал Дагестану помощь в борьбе с COVID-19
ИА Regnum
и
ещё 7
40 минут назад
Поддержка в борьбе с коронавирусом будет оказана
Дагестану
и в дальнейшем, заявил 5 октября президент РФ
Владимир Путин
.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски:
Россия
готовится ко второй волне коронавируса»
В ходе беседы с
Владимиром Васильевым
, покинувшим пост главы Дагестана, и назначенным врио главы региона
Сергеем Меликовым
российский президент сказал:
«Очевидная совершенно вещь, это лежит на поверхности, будем и дальше помогать республике».
Глава государства поручил Меликову определить, что нужно региону, какая требуется помощь от федеральных властей в борьбе с COVID-19.
Ранее Путин принял отставку Васильева и своим указом назначил Меликова временным главой Дагестана.
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