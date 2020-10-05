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Бизнесмен из списка Forbes призвал Путина вмешаться в карабахский конфликт 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Бизнесмен призвал Путина вмешаться в конфликт Карабахе
Фото: ТАСС
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе — это бомба замедленного действия, и главную опасность она представляет для России. Об этом заявил сооснователь бизнес-школы «Сколково», бизнесмен из российского списка Forbes Рубен Варданян в видеообращении к президенту России Владимиру Путину. Ролик опубликован на YouTube.
Варданян заявил, что Путин как президент может сделать многое и именно его отношение к карабахскому конфликту определяет будущее.

«Поверьте, это не просто какой-то территориальный конфликт непризнанной республики, не война между Арменией и Азербайджаном. Это намного серьезнее. Если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте, для России это будет неизлечимая рана. Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто бы помогла, — Россия бы поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для нас, для россиян», — добавил он, призвав Путина вмешаться «в этот процесс».

Бизнесмен, занимающий 103 место в списке 200 богатейших бизнесменов России 2020 года, также обратился к военно-политической элите страны и интеллигенции. Первую он попросил поддержать Нагорный Карабах, а вторую — не уничтожать «последних союзников» России.
3 октября в Кремле назвали условие для ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия может пойти на такой шаг только при согласии Армении и Азербайджана.
Столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика подписали при посредничестве России протокол о перемирии. Однако боевые действия периодически возобновляются.
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Комментарии 4
Политика , Рубен Варданян , Владимир Путин , Forbes , Азербайджан , Армения
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