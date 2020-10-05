Бизнесмен призвал Путина вмешаться в конфликт Карабахе

Варданян заявил, что Путин как президент может сделать многое и именно его отношение к карабахскому конфликту определяет будущее.

«Поверьте, это не просто какой-то территориальный конфликт непризнанной республики, не война между Арменией и Азербайджаном. Это намного серьезнее. Если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте, для России это будет неизлечимая рана. Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто бы помогла, — Россия бы поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для нас, для россиян», — добавил он, призвав Путина вмешаться «в этот процесс».

Бизнесмен, занимающий 103 место в списке 200 богатейших бизнесменов России 2020 года, также обратился к военно-политической элите страны и интеллигенции. Первую он попросил поддержать Нагорный Карабах, а вторую — не уничтожать «последних союзников» России.

3 октября в Кремле назвали условие для ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия может пойти на такой шаг только при согласии Армении и Азербайджана.

Столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика подписали при посредничестве России протокол о перемирии. Однако боевые действия периодически возобновляются.