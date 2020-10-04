Хроники COVID-19: В РФ снова вводят ограничения

Октябрь в Калининградской и Ленинградской областях пройдет под знаком возвращения некоторых ограничительных мер, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции.
Предприятия общепита, обеспечившие социальную дистанцию между посетителями, смогут продолжить работу. Но за одним столом должны находиться не более четырех человек, расстояние между столами - не менее двух метров.
Важное ограничение связано с банкетами, свадьбами и корпоративами - их в октябре проводить нельзя.
Запрет касается и массовых мероприятий вне стен общепита - деловых, спортивных, культурных, развлекательных и других.
Исключение составляют официальные матчи футбольного клуба "Балтика" и волейбольного клуба "Локомотив - Калининградская область", однако пройдут они без зрителей.
Кроме того, разрешена работа театров, филармоний и концертных залов, оборудованных исключительно сидячими местами, при условии их заполнения максимум на 50 процентов.
По выходным не будут функционировать кинотеатры, расположенные в торговых центрах, однако в будни они смогут принимать посетителей. А вот ночные клубы, дискотеки, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры закрыты во все дни октября.
Разумеется, сохраняется масочный режим - в общественный транспорт, магазины, здания вокзалов, МФЦ, почтовые и банковские отделения, больницы, другие точки предоставления услуг нельзя зайти без маски. Такое требование действовало и раньше, однако сейчас в регионе усилят меры контроля.
Учителям, кстати, разрешили вести уроки без средств защиты дыхания, но во внеурочное время они обязаны перемещаться по учебному заведению в масках.
- Текущие меры лояльны, но мы будем строго следить за их исполнением, - подчеркнул губернатор Антон Алиханов
. - В наших силах пройти этот месяц без сильных скачков и снизить ежедневное число заболевших. Каждый житель региона должен ответственно относиться к своему здоровью и здоровью всех окружающих.
В Ленинградской области вновь введены ограничения из-за коронавирусной инфекции. Как и весной, регион поделили на три зоны: "зеленую", "желтую" и "красную".
По данным правительства Ленобласти, в "зеленой" зоне, в которую попали, например, Кингисепп и Луга, можно проводить на открытом воздухе мероприятия численностью более 500 человек, а в "красной" зоне, где оказались Всеволожский, Выборгский и Гатчинские районы, больше 80 человек собираться нельзя. И это на улице. В помещении действует ограничения - не более 75 человек.
При этом в "красной зоне" разрешены только массовые мероприятия, проводимые муниципалитетом или областными властями. Все остальные - под запретом. Это значит, что отменяются праздники в торговых центрах и концерты всех звезд.
Во всех районах вводится так называемый "час для пожилых". Граждане старше 65 лет смогут посещать магазины в промежуток с 9.00 до 11.00 или в первые два часа с момента открытия. Также в Ленобласти начнутся рейды в магазинах и на предприятиях сферы услуг. Все работники и посетители должны быть в масках.
Пока, правда, с соблюдением масочного режима и с социальной дистанцией в Ленобласти все непросто. Особенно в транспорте.
Сложно с этим и в Петербурге. В общественном транспорте усилены меры контроля, пассажирам по громкой связи объявляют о необходимости ношения масок и перчаток.