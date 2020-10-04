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Российские регионы снова вводят ограничения из-за коронавируса

Российская Газета
1 час назад
Октябрь в Калининградской и Ленинградской областях пройдет под знаком возвращения некоторых ограничительных мер, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции.
Хроники COVID-19: В РФ снова вводят ограничения
Фото:  iStock iStock
Банкеты отменяются
Пока дополнительные ограничения в Калининградской области весьма лояльны.
Предприятия общепита, обеспечившие социальную дистанцию между посетителями, смогут продолжить работу. Но за одним столом должны находиться не более четырех человек, расстояние между столами - не менее двух метров.
Важное ограничение связано с банкетами, свадьбами и корпоративами - их в октябре проводить нельзя.
Запрет касается и массовых мероприятий вне стен общепита - деловых, спортивных, культурных, развлекательных и других.
Исключение составляют официальные матчи футбольного клуба "Балтика" и волейбольного клуба "Локомотив - Калининградская область", однако пройдут они без зрителей.
Кроме того, разрешена работа театров, филармоний и концертных залов, оборудованных исключительно сидячими местами, при условии их заполнения максимум на 50 процентов.
По выходным не будут функционировать кинотеатры, расположенные в торговых центрах, однако в будни они смогут принимать посетителей. А вот ночные клубы, дискотеки, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры закрыты во все дни октября.
Разумеется, сохраняется масочный режим - в общественный транспорт, магазины, здания вокзалов, МФЦ, почтовые и банковские отделения, больницы, другие точки предоставления услуг нельзя зайти без маски. Такое требование действовало и раньше, однако сейчас в регионе усилят меры контроля.
Учителям, кстати, разрешили вести уроки без средств защиты дыхания, но во внеурочное время они обязаны перемещаться по учебному заведению в масках.
- Текущие меры лояльны, но мы будем строго следить за их исполнением, - подчеркнул губернатор Антон Алиханов. - В наших силах пройти этот месяц без сильных скачков и снизить ежедневное число заболевших. Каждый житель региона должен ответственно относиться к своему здоровью и здоровью всех окружающих.
Снова в "красной зоне"
В Ленинградской области вновь введены ограничения из-за коронавирусной инфекции. Как и весной, регион поделили на три зоны: "зеленую", "желтую" и "красную".
По данным правительства Ленобласти, в "зеленой" зоне, в которую попали, например, Кингисепп и Луга, можно проводить на открытом воздухе мероприятия численностью более 500 человек, а в "красной" зоне, где оказались Всеволожский, Выборгский и Гатчинские районы, больше 80 человек собираться нельзя. И это на улице. В помещении действует ограничения - не более 75 человек.
При этом в "красной зоне" разрешены только массовые мероприятия, проводимые муниципалитетом или областными властями. Все остальные - под запретом. Это значит, что отменяются праздники в торговых центрах и концерты всех звезд.
Во всех районах вводится так называемый "час для пожилых". Граждане старше 65 лет смогут посещать магазины в промежуток с 9.00 до 11.00 или в первые два часа с момента открытия. Также в Ленобласти начнутся рейды в магазинах и на предприятиях сферы услуг. Все работники и посетители должны быть в масках.
Пока, правда, с соблюдением масочного режима и с социальной дистанцией в Ленобласти все непросто. Особенно в транспорте.
Сложно с этим и в Петербурге. В общественном транспорте усилены меры контроля, пассажирам по громкой связи объявляют о необходимости ношения масок и перчаток.
Политика,Общество,Антон Алиханов,Калининградская Область,
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