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Кремль назвал условие для ввода российских миротворцев в Карабах 

Lenta.ru 20 минут назад
Кремль назвал условие для ввода миротворцев в Карабах
Фото: РИА Новости
В Кремле назвали условие для ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах, где неделю назад обострился конфликт между Ереваном и Баку. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Россия может пойти на такой шаг только при согласии Армении и Азербайджана.
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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах. Отвечая на вопрос о том, хотел бы он видеть миротворцев из России в зоне столкновений, глава правительства подчеркнул, что такое решение может быть принято в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.
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Политика , Война, Карабах , Никол Пашинян
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