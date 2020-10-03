Немцы высказались о Путине 

Жители Германии положительно относятся к президенту России Владимиру Путину . Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные Центром восточноевропейских и международных исследований ZOiS, пишет немецкое издание Tagesschau.

Согласно опубликованным результатам исследования, почти 34 процента респондентов из восточной части страны называют Путина эффективным лидером. Многие опрошенные граждане отметили, что российский президент обладает напористостью в родной стране и за рубежом. Кроме того, немцы ценят Путина за отстаивание традиционных ценностей и близость к народу.

Авторы издания предполагают, что подобное отношение к российскому лидеру вызвано тем, что люди ассоциируют Россию с СССР, который посодействовал мирному объединению ФРГ и ГДР 30 лет назад.