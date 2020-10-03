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Немцы высказались о Путине 

Lenta.ru и ещё 1 24 минуты назад
Немцы высказались о Путине
Фото: РИА Новости
Жители Германии положительно относятся к президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные Центром восточноевропейских и международных исследований ZOiS, пишет немецкое издание Tagesschau.
Согласно опубликованным результатам исследования, почти 34 процента респондентов из восточной части страны называют Путина эффективным лидером. Многие опрошенные граждане отметили, что российский президент обладает напористостью в родной стране и за рубежом. Кроме того, немцы ценят Путина за отстаивание традиционных ценностей и близость к народу.
Авторы издания предполагают, что подобное отношение к российскому лидеру вызвано тем, что люди ассоциируют Россию с СССР, который посодействовал мирному объединению ФРГ и ГДР 30 лет назад.
В середине сентября стало известно, что Владимир Путин обошел американского коллегу Дональда Трампа в рейтинге доверия среди жителей 13 развитых стран. Опрос проводился среди граждан из Японии, Австралии, Канады, Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Испании, Италии, Швеции, Франции, Дании, Германии и Бельгии. Жителям предложили высказаться о доверии к лидерам США, Германии, Франции, Великобритании, России и Китая в вопросах международной политики.
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Политика , В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Германия
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