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Стало известно о перестановках в руководстве ФСБ 

Lenta.ru 20 минут назад
Стало известно о перестановках в руководстве ФСБ
Фото: depositphotos.com
Руководителя управления «К» (банковский отдел) ФСБ генерал-майора Ивана Ткачева прочат на должность главы департамента военной контрразведки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в спецслужбе.
По данным издания, Ткачев, курировавший дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и бизнесмена Зиявудина Магомедова, может также возглавить управление ФСБ в Санкт-Петербурге. В сентябре в администрацию президента поступили на согласование документы об его освобождении от должности в связи с переходом на другой пост. Вместе с Ткачевым на должность руководителя департамента военной контрразведки ФСБ рассматриваются еще два кандидата — выходцы из Южного военного округа.
Изданию также стало известно о других перестановках в руководстве ФСБ. В частности, ожидается переназначение нынешнего главы военной контрразведки генерал-полковника Николая Юрьева. Он может занять место руководителя Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева, который, в свою очередь, может быть назначен первым заместителем директора ФСБ.
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Комментарии
Политика , Сергей Королев , Алексей Улюкаев , Иван Ткачев , ФСБ , Администрация Президента РФ
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