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«Идем в самоизоляцию»: Голикова обратилась к россиянам 

Артём Кульша 24 минуты назад
«Идем в самоизоляцию»: Голикова обратилась к россиянам
Фото: ТАСС
В России будет введена самоизоляция, если граждане не будут соблюдать меры безопасности. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идем в самоизоляцию", — сказала Голикова.

Также заместительница председателя правительства России по вопросам социальной политики рассказала, что крупные города первыми подвергаются росту числа заболевших коронавирусной инфекцией, а 60% прироста приходится на Москву.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время вопрос введения локдауна в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19 не обсуждается.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 34,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,1 миллиона человек.
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Политика , Татьяна Голикова , Дмитрий Песков , Правительство РФ
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