«Идем в самоизоляцию»: Голикова обратилась к россиянам 

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"Либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идем в самоизоляцию", — сказала Голикова.

Также заместительница председателя правительства России по вопросам социальной политики рассказала, что крупные города первыми подвергаются росту числа заболевших коронавирусной инфекцией, а 60% прироста приходится на Москву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время вопрос введения локдауна в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19 не обсуждается.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 34,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,1 миллиона человек.