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Мишустин прокатился на комбайне 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Мишустин прокатился на комбайне
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Ростовскую область посетил завод «Ростсельмаш», осмотрел произведенную технику и прокатился за рулем комбайна.
Мишустин вместе с гендиректором предприятия Валерием Мальцевым осмотрел технику, произведенную на заводе. Также премьер сел в кабину комбайна Torum 785 и совершил поездку по территории «Ростсельмаша», передает ТАСС.
Затем у премьера запланирована встреча с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В поездке его сопровождает глава Минпромторга Денис Мантуров.
Комбайновый завод «Ростсельмаш» был основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. На данный момент это крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в СНГ, контролирующий более 50% рынка зерноуборочной техники России и около 17% мирового рынка.
Продукция завода поставляется более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. В группу «Ростсельмаш» входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах, выпускающих агротехнику.
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Политика , Информатика , Василий Голубев , Денис Мантуров , Михаил Мишустин , Валерий Мальцев , Минпромторг , Ростсельмаш , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область
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