Умер начальник Канцелярии Путина

Скончался руководитель Канцелярии президента Александр Голублев, занимавший эту должность с апреля 2014 года.
Владимир Путин выразил соболезнования сыновьям Голубева в связи с его кончиной.
"Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком", — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил профессиональные и личные качества чиновника, такие как преданность делу и ответственность.
"Светлая память об Александре Михайловиче Голублеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег", — заключил президент.