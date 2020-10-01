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Умер начальник Канцелярии Путина Александр Голублев 

РИА Новости 1 час назад
Умер начальник Канцелярии Путина
Фото: РИА Новости
Скончался руководитель Канцелярии президента Александр Голублев, занимавший эту должность с апреля 2014 года.
Владимир Путин выразил соболезнования сыновьям Голубева в связи с его кончиной.

"Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком", — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил профессиональные и личные качества чиновника, такие как преданность делу и ответственность.

"Светлая память об Александре Михайловиче Голублеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег", — заключил президент.

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