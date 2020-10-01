Путин дал поручение о проведении Года Байкала в России

Напомним, предложение о проведении Года Байкала в России озвучил 8 сентября занимавший на тот момент пост врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (избран главой региона по итогам единого дня голосования 13 сентября). Путин инициативу поддержал. Глава государства подчеркивал, что «пренебрежительное отношение к природе, тем более к уникальной байкальской экосистеме, абсолютно недопустимо».