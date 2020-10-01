Путин дал поручение о проведении Года Байкала в России

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Иркутской области и правительством Республики Бурятия проработать вопрос о проведении в Российской Федерации Года Байкала», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Напомним, предложение о проведении Года Байкала в России озвучил 8 сентября занимавший на тот момент пост врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (избран главой региона по итогам единого дня голосования 13 сентября). Путин инициативу поддержал. Глава государства подчеркивал, что «пренебрежительное отношение к природе, тем более к уникальной байкальской экосистеме, абсолютно недопустимо».