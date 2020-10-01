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Россия и Турция достигли договоренности по Карабаху 

Газета.Ru 47 минут назад
Россия и Турция готовы плотно координировать свои действия по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Соответствующая договоренность была достигнута во время телефонного разговора между министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу. Об этом сказано в сообщении МИД РФ по итогам их телефонной беседы в четверг, 1 октября.

«Подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорнокарабахского конфликта в мирное переговорное русло», — говорится в заявлении.

Эрдоган ответил Путину, Трампу и Макрону по Карабаху
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Политика , Видео , Сергей Лавров , Мевлют Чавушоглу , Министерство обороны , МИД , Турция
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