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Лавров и Чавушоглу обсудили присутствие боевиков в Карабахе 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Лавров и Чавушоглу обсудили эскалацию в Карабахе
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха, министры подчеркнули недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов, заявили в МИД РФ.

"Обстоятельно обсуждена эскалация напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий. Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану", — говорится в сообщении МИД.

"Подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в мирное переговорное русло. С российской стороны привлечено внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая совместное заявление президентов России, США и Франции от 1 октября 2020 г", — отметили в российском МИД.

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Политика , Армия , В мире , Конфликты , Сергей Лавров , Мевлют Чавушоглу , МИД
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