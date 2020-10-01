Евросоюз расширил санкции по Крыму 

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Европейский союз внес двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций по Украине , говорится в опубликованном ЕС документе.

Сообщается, что в список добавлены Александр Ганов Леонид Рыженькин , а также АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", ФГУП "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.

Сообщается, что санкции введены за "содействие нелегальной аннексии Крымского полуострова" Российской Федерацией.

Александр Ганов — гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс", являющейся оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом.

Леонид Рыженькин в марте 2020 года указом президента РФ был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за строительство Крымского моста.