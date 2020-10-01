В МИД призвали продлить договор о СНВ 

"Нет никакой уверенности в том, что сохранится российско-американский Договор о СНВ, действие которого истекает 5 февраля 2021 года. Россия еще в декабре 2019 года официально предложила США продлить его без каких-либо искусственных увязок. Считаем, что это позволило бы не допустить полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, сохранить остатки предсказуемости в стратегических отношениях двух стран и выиграть время для обсуждения того, как следует выстраивать контроль над вооружениями и военными технологиями в новых условиях и каков мог бы быть круг участников возможных будущих договоренностей", — сказал он во время выступления в Международной школе ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности.