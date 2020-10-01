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Путин назначил председателя Мосгорсуда 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 19 1 час назад
Путин назначил председателя Мосгорсуда
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на шесть лет.

«Постановляю назначить на шестилетний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича», — говорится в тексте указа на портале нормативных правовых актов.

Указ вступает в силу 24 октября.
Ранее стало известно, что судья Ольга Егорова подала заявление о прекращении своих полномочий председателя Московского городского суда. Егорова возглавляет Мосгорсуд с 2000 года.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Егоровой орденом «За заслуги перед Отечеством III степени».
Позже высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила о прекращении полномочий Егоровой.
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Политика , Ольга Егорова , Владимир Путин , Мосгорсуд
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