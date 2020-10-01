Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России 

Алиса Селезнёва 11 минут назад
Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Берлине сейчас звучат голословные обвинения, ультиматумы и угрозы в адрес России. Об этом пишет ТАСС.
По данным издания, с таким заявлением глава МИД России выступил на форуме «Вехи германо-советских взаимоотношений» по случаю 30-летия Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии.

«В Берлине сейчас взят курс на сдерживание России, звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», — подчеркнул Сергей Лавров.

При этом он отметил, что есть шансы на преодоление напряженности между двумя странами, однако «многое будет зависеть от зрелости представителей гражданского общества».
По словам министра, сейчас Европа переживает серьезный кризис доверия, а масштабный потенциал российско-германского взаимодействия так и остается нереализованным.
Как сообщал «Рамблер», ранее Берлин заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил приостановку строительства российского газопровода «Северный поток — 2» из-за инцидента с Навальным.
Видео дня. Кафельникова попалась на удочку экс-жениха Ходченковой
Комментарии
Политика , В мире , Алексей Навальный , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Почки отобью»: полицейские ограбили подростка
«Почки отобью»: полицейские ограбили подростка
Названы потери после обострения конфликта в Нагорном Карабахе
Названы потери после обострения конфликта в Нагорном Карабахе
Ургант высмеял тайную инаугурацию Лукашенко
Ургант высмеял тайную инаугурацию Лукашенко
Назван срок нового выхода России на плато по коронавирусу
Назван срок нового выхода России на плато по коронавирусу
Видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
00:09
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
Происшествия США
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
00:59
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
Общество
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
01:14
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
Конфликты В мире
Учения артиллеристов попали на видео
01:24
Учения артиллеристов попали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение