Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России 

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Берлине сейчас звучат голословные обвинения, ультиматумы и угрозы в адрес России . Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, с таким заявлением глава МИД России выступил на форуме «Вехи германо-советских взаимоотношений» по случаю 30-летия Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии.

«В Берлине сейчас взят курс на сдерживание России, звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», — подчеркнул Сергей Лавров.

При этом он отметил, что есть шансы на преодоление напряженности между двумя странами, однако «многое будет зависеть от зрелости представителей гражданского общества».

По словам министра, сейчас Европа переживает серьезный кризис доверия, а масштабный потенциал российско-германского взаимодействия так и остается нереализованным.