Путин поздравил Чулпан Хаматову с юбилеем 

"Вас знают и любят как замечательную актрису, наделенную ярким, щедрым дарованием и неисчерпаемой творческой энергией. Ваши работы в кино и на театральной сцене по-настоящему талантливые, глубокие, запоминающиеся никого не оставляют равнодушным. И конечно, искреннего уважения заслуживает ваша плодотворная общественная деятельность, активное участие в востребованных социальных, благотворительных проектах", — говорится в телеграмме.