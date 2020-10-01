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Путин поздравил Чулпан Хаматову с юбилеем 

ТАСС 23 минуты назад
Путин поздравил Чулпан Хаматову с юбилеем
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Чулпан Хаматову с юбилеем. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Вас знают и любят как замечательную актрису, наделенную ярким, щедрым дарованием и неисчерпаемой творческой энергией. Ваши работы в кино и на театральной сцене по-настоящему талантливые, глубокие, запоминающиеся никого не оставляют равнодушным. И конечно, искреннего уважения заслуживает ваша плодотворная общественная деятельность, активное участие в востребованных социальных, благотворительных проектах", — говорится в телеграмме.

Президент пожелал актрисе успешного осуществления планов, здоровья и всего самого доброго.
Чулпан Хаматова родилась 1 октября 1975 года в Казани. Хаматова — актриса московского театра "Современник" (с 1998 года), снималась в фильмах "Страна глухих", "Доктор Живаго", "Многоточие", "Бумажный солдат", "Зулейха открывает глаза" и других. В 2012 году удостоена звания народной артистки РФ. Является учредителем и членом попечительского совета фонда "Подари жизнь".
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Чулпан Хаматова
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