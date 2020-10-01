В Соединенных Штатах Америки прошли первые теледебаты между кандидатами на пост президента страны — представителем Демократической партии США Джо Байденом и действующим главой государства Дональдом Трампом. Общение между кандидатами вышло жестким и бескомпромиссным. В ходе дискуссии Байден назвал Трампа "щенком Путина". Также демократ заявил, что имеет опыт общения с Путиным и в случае победы "не пойдет на уловки" в отношениях с российским лидером. Байден обвинил действующего президента в том, что Америка за последние годы стала слабее, беднее и разобщеннее. Кандидаты также обвиняли друг друга в неспособности справиться с пандемией коронавируса.
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
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