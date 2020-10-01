Госдума проработает вопрос об иерархии законов 

"Этот вопрос нужно решать, в конституции это записано, но во многих законах этого нет. С точки зрения применения международных договоров, с точки зрения того, что конституция все-таки выше, с точки зрения того, что их интерпретация должна соответствовать конституции", — пояснил Крашенинников, добавив, что это нужно будет прописать в отраслевом законодательстве.