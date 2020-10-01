Госдума проработает вопрос об иерархии законов 

Госдума после работы над законопроектом о Госсовете займется вопросом иерархии законов, включая реализацию конституционной нормы о главенстве основного закона страны над международными договорами. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, законопроект о Государственном совете РФ "находится в высокой степени готовности".
"Подготовка идет. Надеемся, что после правовых и политических консультаций в октябре он будет внесен", — добавил глава комитета, уточнив, что состав нового Госсовета "во многом будет совпадать с нынешним".
Говоря о дальнейших планах по законодательной реализации новых конституционных положений, Крашенинников напомнил, что "есть важные вопросы, связанные с иерархией законов".
"Этот вопрос нужно решать, в конституции это записано, но во многих законах этого нет. С точки зрения применения международных договоров, с точки зрения того, что конституция все-таки выше, с точки зрения того, что их интерпретация должна соответствовать конституции", — пояснил Крашенинников, добавив, что это нужно будет прописать в отраслевом законодательстве.
Кроме того, продолжил депутат, нижней палате предстоит обсудить поправки, касающиеся формирования Совета Федерации, статуса члена СФ и депутата Госдумы. Речь, в частности, идет о развитии конституционных положений, запрещающих должностным лицам иметь счета, денежные средства или ценности за рубежом.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на дальнейшую реализацию новых норм конституции, вступивших в силу в июле этого года после общероссийского голосования. Среди них был, в частности, проект нового закона о правительстве РФ. В целом, как неоднократно отмечал Крашенинников, Госдуме предстоит принять порядка 100 законопроектов в развитие положений основного закона, при этом инициативы, касающиеся органов публичной власти, должны готовиться и приниматься в системе.