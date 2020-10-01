Путин поздравил военнослужащих с Днём Сухопутных войск

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
"Старейший и самый многочисленный по боевому составу вид Вооруженных сил России, Сухопутные войска играют огромную роль в укреплении обороноспособности нашей страны, обеспечении ее национальной безопасности. Вы по праву гордитесь именами талантливых полководцев, солдат и офицеров, которые честно и преданно служили Отчизне, в походах и на полях сражений проявляли беспримерную отвагу и мужество", — подчеркнул президент. Особые слова благодарности и признания глава государства выразил ветеранам Великой Отечественной войны.
"Важно, что нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск достойно решает поставленные задачи, приумножает ратные, патриотические традиции своих предшественников, хранит верность долгу, Родине и народу", — добавил Путин.
1 октября ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах (ВС) России отмечается День Сухопутных войск. Выбор дня обусловлен тем, что 1 октября 1550 года царь Иван IV Грозный издал указ "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей", таким образом создав регулярное сухопутное войско (стрелецкие полки) в России.