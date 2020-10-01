Путин поздравил военнослужащих с Днём Сухопутных войск

"Старейший и самый многочисленный по боевому составу вид Вооруженных сил России, Сухопутные войска играют огромную роль в укреплении обороноспособности нашей страны, обеспечении ее национальной безопасности. Вы по праву гордитесь именами талантливых полководцев, солдат и офицеров, которые честно и преданно служили Отчизне, в походах и на полях сражений проявляли беспримерную отвагу и мужество", — подчеркнул президент. Особые слова благодарности и признания глава государства выразил ветеранам Великой Отечественной войны.