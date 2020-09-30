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Лавров призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня 

RT на русском и ещё 5 53 минуты назад
Лавров призвал Ереван и Баку к прекращению огня
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым призвал к незамедлительному прекращению огня. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

«Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряжённости, а также недопущению провокационной и воинственной риторики», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Лавров заявил о необходимости скорейшего возврата сторон за стол переговоров и подчеркнул, что Москва продолжит прилагать посреднические усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.
Кроме того, он подтвердил готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва прилагает максимальные усилия для вывода ситуации в Нагорном Карабахе из острой фазы.
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Комментарии 1
Политика , Война, Карабах , Джейхун Байрамов , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Азербайджан , Армения
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