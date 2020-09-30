Лавров призвал Ереван и Баку к прекращению огня

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«Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряжённости, а также недопущению провокационной и воинственной риторики», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Лавров заявил о необходимости скорейшего возврата сторон за стол переговоров и подчеркнул, что Москва продолжит прилагать посреднические усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.

Кроме того, он подтвердил готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов.