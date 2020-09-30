Макрон пообещал повторить в Белоруссии судьбу Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с официальным визитом в Литве, во вторник, 29 сентября, провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщает французский телеканал LCI, акцентируя внимание на том, что Макрон стал первым среди влиятельных мировых лидеров, который пообщался с Тихановской лично.

О сути разговора, правда, мало что известно. И опять же — исключительно со слов самой Тихановской, для которой эта встреча якобы стала «важным признанием». Макрон же пока свое очное знакомство с «символом» белорусских протестов, которыми он на днях так восхищался, никак не прокомментировал.

Между тем, если верить пресс-службе экс-кандидата, французский лидер заявил, что сделает все возможное, чтобы поддержать белорусские народ, несогласный с избранием Александра Лукашенко . А также обещал содействие Парижа в переговорах по разрешению политического кризиса в Белоруссии и помощь в освобождении политзаключенных.

Напомним, что перед встречей с Макроном Тихановская говорила о намерении добиваться проведения повторных президентских выборов в течение года, и о том, что хочет заручиться поддержкой ЕС , в том числе, Франции. Французский лидер, как она считает, «мог бы повлиять на Владимира Путина , с которым поддерживает хорошие отношения».

Можно даже предположить, что на словах она такой поддержкой заручилась. С учетом того, что на пресс-конференции в день своего прибытия в Вильнюс Макрон много говорил о роли Франции в организации диалога между властью и белорусской оппозицией.

С другой стороны, на примере Украины мы знаем, к чему такое посредничество может привести. В феврале 2014-го та же Франция вместе с Германией Польшей выступила посредником на переговорах президента Януковича с оппозицией в Киеве , по итогам которых было подписано известной Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине. Документ, по сути, оказался ничего не значащей бумажкой. А плоды вмешательство европейских посредников страна расхлебывает уже седьмой год.

Зачем, вообще, Макрон встречался с Тихановской, которая, на самом деле, никто? Официально она никого не представляет, а как политик со своей, как выразился кто-то из экспертов, «харизмой холодца», совершенно неинтересна.

— У Макрона на этот счет собственные соображения, — считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Вадим Трухачёв. — Поскольку Меркель скоро уходит, он теперь имеет возможность стать фактически главным политиком Евросоюза, главным вершителем его судеб. И использует любой повод, чтобы об этом напомнить.

Тем более что у него на этом поприще есть конкурент из, опять же, молодых политиков — канцлер Австрии Курц. Который, кстати говоря, с Тихановской уже встречался. Принимал ее в Вене.

Макрон не хочет сдавать ЕС на откуп Курцу. И они друг друга очень жестко не переносят.

«СП»: — Но как-то не по его статусу подобные контакты…

— Не надо тешить себя иллюзиями относительно европейской политики. Стратегическая цель ЕС, это отрыв Белоруссии от России. Никакой другой стратегической цели Евросоюз себе в этом смысле не ставит.

Здесь все средства хороши, и все люди хороши, даже если это Тихановская с «харизмой холодца». Дело не в Тихановской. Дело в генеральной линии Евросоюза. Не надо думать, что ЕС как-то это пересмотрит.

Лукашенко давно уже для европейцев как бельмо в глазу. Он стал таковым, минимум, в 2002 году, когда ему въезд в ЕС закрыли.

И Александр Григорьевич поступал опрометчиво, стремясь как-то задобрить европейцев. Для них он давно стал чужаком. И был интересен только на кратковременном тактическом отрезке. Не более того.

«СП»: — Роль вершителя судеб Европы очень сложная и ответственная. Не много ли Макрон на себя берет? Какие у него, вообще, есть возможности, чтобы выполнить данные обещания?

— Главное их дать. А уж как их выполнять, это другой вопрос. Главное сделать громкое заявление, обозначить себя, а что будет потом, будет потом.

Это из области «ввяжемся в драку, а там посмотрим…»

Вот так Макрон себя и ведет. Конечно, он где-то переоценивает и свои силы, и свои возможности, и свой авторитет. Но все-таки за ним стоит большая, авторитетная страна, которая четко обозначила свою политику. И не надо тут тешить себя иллюзиями, что у Франции есть какая-то другая линия. Нет её.

«СП»: — Эта встреча как-то повлияет на ситуацию в Белоруссии? Наш президент как раз сегодня заявил о беспрецедентном внешнем давлении на республику, но подчеркнул, что ее отношения с Россией не подвержены ни времени, ни конъюнктуре. Нас объединяет общая история, культурные, духовные и родственные связи.

— Все правильно. Русские и белорусы, конечно, братские народы.

С другой стороны, у ЕС, к сожалению, есть такие «конфетки», которых у России пока что нет. И мы уже на примере Украине видели, с которой «граница братства» в прямом смысле проходит прямо по семьям и по каждому конкретному человеку, что и это роли не играет, если мы с вами не являемся привлекательными.

К сожалению, у ЕС пока еще есть те образы, которые могут показаться белорусскому населению более привлекательными, чем образ России. При всем том, что мы, действительно, являемся одним народном.

«СП»: — Разве Украина и все, что с ней произошло на пути к европейству, не стало для них своего рода «прививкой»?

— Частично, конечно, стало. И для белорусов, которые, может быть, и более массово поддерживали оппозицию — но пример Украины перед глазами. Очень наглядный пример, где, опять же, речь идет о теснейших родственных связях в прямом смысле этого слова.

И где-то это пример для европейцев, которые уже стараются действовать не столь топорно. Стараются не формировать процессы, не идти в лобовую атаку, как это было на Украине. Тот же Макрон ведет себя здесь куда осторожнее, чем вел себя его предшественник Олланд в случае с Украиной.

Урок в какой-то мере усвоили и белорусы, и даже европейцы. Но меняется только тактика, стратегическая цель ЕС, она остается прежней — отрыв Белоруссии от России.

У нас должна быть цель, естественно, обратная этому. Что касается белорусского народа, то для России важно подготовить смену Александру Григорьевичу. Иметь в запасе, желательно, несколько фигур, или даже целое, грубо говоря, запасное правительство, которое в любой момент могло бы взять под контроль обстановку в республике. У ЕС такая «скамейка запасных» есть. Она во многом потешная, и кадровое наполнение оставляет желать лучшего. Но она есть. А у нас ее нет. И в этом смысле мы опять проигрываем.

Конечно, Белоруссия — не Украина. Там обстановка помягче, не столь жёсткая. Там нет организованных ультранационалистов, нет своей Галичины. Да и либеральный Минск, это все-таки не либеральный Киев. Но ошибки мы повторяем те же самые.

«СП»: — Понятно, что пытаясь оторвать Белоруссию от России, ЕС, тем самым, ставит крест на нормальных отношениях с нашей страной. Получается, все эти разговоры (того же Макрона) о Европе от Лиссабона до Владивостока не несут никакой смысловой нагрузки?

— Не надо тешить себя иллюзиями. Во Франции в прошлом году был опрос, и две трети французов сказали, что Россия не является частью Европы. Значительная часть (если не большинство) европейских чиновников считает так же. Россия ими не воспринимается, как часть Европы. Тем более что и большинство населения России сейчас себя тоже так не воспринимает.

Россия для европейцев играет ту же роль, что играла Германия после Первой мировой войны. Для них Беловежские соглашения, это подобие Версальского мира.

К нам относятся так, как относились к Германии в 20-е XX века. И никак по-другому. Наши достижения намеренно принижают — мол, Россия, это полтора процента мирового ВВП и менее одного процента всех научно-технических разработок, которые в мире существуют. Раз так, то она является второстепенной страной. Была бы третьестепенной, но у нее есть ядерное оружие, поэтому в какой-то степени с ней надо считаться. Но все равно, это Веймарская республика с ядерным оружием.

Отношение к нам именно такое. И вся политика того же самого Макрона исходит именно из такого отношения.

Для них Белоруссия, это аналог Саарской области, которая даже была под опекой Лиги Наций до того момента, как Гитлер в 36 году ее не присоединил. Украина — аналог Австрии, которой тоже запретили объединяться с Германией после Первой мировой войны, а потом и после Второй.

Вот с какого ракурса они смотрят на Россию. Россия там воспринимается как младший партнер, страна, проигравшая холодную войну. Хотя юридического документа, который бы это фиксировал, не существует. И существовать не может.

«СП»: — Кто же сейчас возводит тот самый пресловутый «железный занавес»?

— Этот «железный занавес» давно называется Шенгенской стеной. И его установили сами европейцы.

Руководство большинства европейских стран и Евросоюз в целом — вот кто возводит этот «железный занавес». И они хотели бы, чтобы этот занавес стоял по западную границу России, которая бы соответствовала границе РСФСР.

«СП»: — Им там комфортно? Они уверены, что за этой стеной будет тепло, спокойно, безопасно?

— Не все уверены. Все-таки не все, действительно, воспринимают Россию, как Веймарскую республику, как противника. Но, к сожалению, пока там преобладает ощущение, что мы — другие. Мы — чужаки, а значит, опасны.

И все действия Макрона, в том числе его встреча с Тихановской, ложатся в эту логику.

В то же время в Кремле переговоры французского лидера с экс-кандидатом в президенты Белоруссии восприняли спокойно.

Как заметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , Россия относится к встрече Макрона и Тихановской, как к контактам президента Франции и белорусского гражданина, на которые они имеют право.