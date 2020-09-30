Песков признался в посещении кинотеатра без маски 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что посещал кинотеатр без макси. Так он прокомментировал требование Роспотребнадзора проверять маски во время киносеансов, передает РИА Новости в среду, 30 сентября.
«В кино же никто в маске не сидит. Я был с детьми в кино в воскресенье — там никто в маске не сидел. Да что греха таить, я и сам в маске не сидел», — сказал он.
Песков также заявил, что Кремль высоко оценивает подготовленность российской системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом. По его словам, она имеет первостепенное значение, нежели введение ограничений.