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Путин дал поручения по защите леса 

Российская Газета 25 минут назад
Путин дал поручения по защите леса
Фото: РИА Новости
Россия должна сохранить свой лес. О том, что конкретно нужно сделать, чтобы реформировать отрасль и избавить ее от криминала, президент России Владимир Путин заявил на совещании, которое провел в режиме видеоконференции.
— Следует максимально решительно и с учетом накопленного опыта нужно выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе, последовательно и жестко заниматься декриминализацией отрасли, повышать качество государственного лесного надзора.
— Нужно поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины. Для этого — запустить федеральную информационную систему лесного комплекса. В единой системе должен производиться учет древесины и сделок с ней. Это позволит ликвидировать лазейки и серые схемы. В пилотном режиме система должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля ее использование должно стать обязательным.
— Работу таможни надо выстроить так, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался "кругляк". С 1 января 2022 года будет введен полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.
— Предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в этой нише, смогут воспользоваться специальной программой модернизации на базе Фонда развития промышленности. Речь о льготных кредитах на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины. Программа должна стартовать с 1 января 2021 года.
— Нужно дополнительно настроить механизмы управления и контроля за лесами, прежде всего реформировать систему лесоустройства, четко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных властей.
— Должен появиться правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь необходимо широко применять передовые дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты и так далее.
— Появится новая должность — главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту федерации, а лесной надзор будет распространен также на транспортировку, хранение и переработку древесины.
— В течение 2021 года все это будет отработано в пилотном режиме в отдельных регионах, а затем практика может быть распространена на всю страну.
— Нужно обеспечить благоприятные условия для инвестиций в лесной комплекс страны и контролировать процесс.
— Для решения жилищных проблем и развития стройиндустрии следует устранить все правовые преграды для развития деревянного домостроения с использованием готовых домокомплектов.
— Особое внимание — организации современных условий труда и обеспечению достойной зарплаты работникам лесного хозяйства. На них будут распространены меры господдержки, которые действуют для молодых специалистов на селе. Прежде всего, это касается приобретения или строительства жилья.
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Политика , Владимир Путин , Фонд развития промышленности
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