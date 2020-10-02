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«На грани»: Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве критичной 

ТК «Звезда» и ещё 131 1 час назад
После объявления рекомендаций о переводе сотрудников на удаленный режим число пассажиров метро и машин почти не изменилось.
Мэр столицы Сергей Собянин прокомментировал развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве. Глава города указал, что власти будут вынуждены вновь ввести жесткие ограничения, если жители столицы будут наплевательски относиться к безопасности в период эпидемии.

«Ситуация сегодня, она на грани, критична», — обозначил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин указал, что за последние дни, несмотря на объявленные рекомендации о переводе работников на дистанционный режим, число пассажиров в общественном транспорте, а также количество автомобилистов на дорогах Москвы осталось практически неизменным.
Ранее власти столицы обязали компании перевести на работу в удаленном формате как минимум 30% сотрудников.
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Политика , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Москва
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