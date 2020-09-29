Захарова отреагировала на визит Меркель к Навальному 

«Что касается того, как мы это расцениваем, — как попытку политизации этого вопроса, другую оценку сложно, честно говоря, дать», — сказала дипломат в эфире радио «Комсомольская правда».

По ее словам, действия Берлина не имеют никакого отношения к желанию найти истину, понять, что действительно произошло с Навальным. Так, указала она, Москва не получает ответы на свои официальные запросы.

«27 августа, 14 сентября, 24 сентября — три запроса, ни на один из них мы не получили ответа. Ответ мы получаем, но, опять же, через СМИ. Ни в письменном виде, ни каким-то другим образом. Первая форма ответа: «запрос получен». Вторая форма ответа «ваш запрос обрабатывается». Третья форма ответа: «нет поводов не рассмотреть запрос». Ну, о чем мы говорим», — сказала Захарова.

Ранее Der Spiegel сообщала, что Меркель «в строгой секретности» посетила Навального, когда тот проходил лечение в берлинской клинике Charite. Позднее встречу подтвердили сам блогер и правительство Германии.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Позднее его в состоянии комы доставили в немецкую клинику Charite. Омские врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Немецкие врачи, в свою очередь, утверждают о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставляют. 22 сентября Навального выписали из стационара немецкой клиники.