Путин заявил о росте уровня безработицы из-за COVID

"Не случайно попросил вас сегодня поговорить и обсудить именно эту тему, потому что это один из аспектов преодоления тех сложностей, с которыми мы столкнулись и экономика страны столкнулась в связи с пандемией, поскольку количество безработных у нас подросло на 1,7%, вы это хорошо знаете. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году, и уже в этом году начнем работать и работаем уже. Уверен, что это принесет свои результаты", — заявил Путин.
"Но нужно напряженно работать по каждому сегменту этой общей большой программы по обеспечению занятости", — подчеркнул президент.
"Поэтому я вас прошу вот с этой точки зрения посмотреть на все этапы, на все элементы этой программы. Нам нужно создать условия, чтобы люди могли работать, а не просто зарегистрировались. Чрезвычайно важная вещь, на этом просто нельзя останавливаться. И если человек зарегистрировался, а работать не может по каким-то причинам и деньги не может зарабатывать для семьи, тогда это не результат. Понимаю, что здесь свои особенности есть, но нельзя подходить к этим вопросам формально", — обратился Путин к участникам встречи.