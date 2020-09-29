Путин заявил о росте уровня безработицы из-за COVID

"Поэтому я вас прошу вот с этой точки зрения посмотреть на все этапы, на все элементы этой программы. Нам нужно создать условия, чтобы люди могли работать, а не просто зарегистрировались. Чрезвычайно важная вещь, на этом просто нельзя останавливаться. И если человек зарегистрировался, а работать не может по каким-то причинам и деньги не может зарабатывать для семьи, тогда это не результат. Понимаю, что здесь свои особенности есть, но нельзя подходить к этим вопросам формально", — обратился Путин к участникам встречи.