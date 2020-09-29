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Путин призвал регионы подготовиться к любому сценарию с коронавирусом

Lenta.ru
1 час назад
В Москве мы наблюдаем большое число зараженных коронавирусом, регионы должны быть готовы к любому развитию ситуации, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС во вторник, 29 сентября.
Он призвал врачей и власти всех уровней предлагать населению необременительные меры и средства защиты.
Глава государства добавил, что понимает россиян, уставших от защитных масок, но вирус — «очень опасный противник».
В России за сутки зафиксировали 8232 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Всего с начала пандемии выявлено 1 167 805 случаев заражения коронавирусом во всех субъектах РФ.
Политика,Видео,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Москва,
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