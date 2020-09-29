Кремль призвал Турцию «не подливать масла в огонь»

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«Любые заявления о военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь, мы категорически против этого, мы не согласны с такой постановкой вопроса», — цитирует Интерфакс Пескова.

Как подчеркнул представитель Кремля, российская сторона исходит из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий.

Кроме того, он отметил, что Россия призывает партнёров, в том числе Турцию «сделать всё для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами».

Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара готова оказывать поддержку Баку как за столом переговоров, так и на поле боя.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха.