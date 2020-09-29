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Япония выразила протест в связи с учениями России на Курильских островах

ТАССиещё 1
46 минут назад
Япония по дипломатическим каналам выражает протест России в связи с военными учениями, которые 29 сентября начались на Курильских островах. Об этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.
"Мы выражаем протест по дипломатическим каналам в связи с военными учениями России на северных территориях (так в Японии называют российские южные Курильские острова - прим. ТАСС), - сказал он. - Мы считаем подобные действия недопустимыми".
29 сентября пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщила, что на Курильских островах начались учения по противодесантной обороне, в которых задействовано более 1,5 тыс. военных.
Москва и Токио на протяжении многих десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
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