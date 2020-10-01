Конфликт в Карабахе: Макрон позвонил Путину

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"Обстоятельно обсуждено резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта", — заявили в пресс-службе.

Так, обе стороны подчеркнули безальтернативность дипломатического решения конфликта и выразили серьезную озабоченность продолжением широкомасштабных боевых действий.

Путин и Макрон также призвали Ереван и Баку срочно прекратить огонь и вернуться к переговорам.

Кроме того, лидеры двух стран договорились выработать конкретные параметры взаимодействия для стабилизации обстановки в регионе, прежде всего в рамках Минской группы ОБСЕ.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.