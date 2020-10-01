Конфликт в Карабахе: Макрон позвонил Путину

Президент РФ Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по ситуации в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по инициативе Парижа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Обстоятельно обсуждено резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта", — заявили в пресс-службе.
Так, обе стороны подчеркнули безальтернативность дипломатического решения конфликта и выразили серьезную озабоченность продолжением широкомасштабных боевых действий.
Путин и Макрон также призвали Ереван и Баку срочно прекратить огонь и вернуться к переговорам.
Кроме того, лидеры двух стран договорились выработать конкретные параметры взаимодействия для стабилизации обстановки в регионе, прежде всего в рамках Минской группы ОБСЕ.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.