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Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Карабахе 

Газета.Ru и ещё 15 30 минут назад
Конфликт в Карабахе: Макрон позвонил Путину
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по ситуации в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по инициативе Парижа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Обстоятельно обсуждено резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта", — заявили в пресс-службе.

Так, обе стороны подчеркнули безальтернативность дипломатического решения конфликта и выразили серьезную озабоченность продолжением широкомасштабных боевых действий.
Путин и Макрон также призвали Ереван и Баку срочно прекратить огонь и вернуться к переговорам.
Кроме того, лидеры двух стран договорились выработать конкретные параметры взаимодействия для стабилизации обстановки в регионе, прежде всего в рамках Минской группы ОБСЕ.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Министерство обороны , Пресс-служба Администрации Президента РФ , РИА Новости , Франция
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