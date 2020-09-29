Путин заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию 

В ходе видеообращения к участникам Форума регионов России и Белоруссии он подчеркнул, что российско-белорусские отношения не подвержены конъюнктуре и времени, они — исключительно братские, добрососедские и подлинно союзнические, они построены на принципах равноправия, а связи между регионами стран являются одним из важнейших компонентов этих отношений.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко , а второе место заняла Светлана Тихановская . После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.