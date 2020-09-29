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Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской 

РИА Новости и ещё 36 3 часа назад
Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской
Фото: РИА Новости
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской — это их право, Кремль его уважает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник утром с Тихановской встретился президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.

"Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. По-другому мы оценивать это не можем. Это право и президента Франции, и гражданки Белоруссии. Мы уважаем право и его, и ее", — заявил Песков журналистам.

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Политика , Светлана Тихановская , Дмитрий Песков , Эммануэль Макрон , Франция
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