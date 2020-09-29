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Российские депутаты нажились на затопленных домах 

Lenta.ru 31 минуту назад
Российские депутаты нажились на затопленных домах
Фото: Telegram-канал Mash
Российские депутаты из поселка Дубовый Мыс (Хабаровский край) нажились на затопленных домах — они оформили себе компенсации, хотя к их коттеджам никогда не подходила вода. В результате люди, которым на самом деле подтопило дома, остались ни с чем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Одна из местных жительниц, 53-летняя Людмила, пожаловалась на треснувший фундамент — здание начало разваливаться. С огромным трудом женщина сумела добиться компенсации и получила 280 тысяч рублей. Однако депутаты и дочь главы села, чьи дома стоят на холме, получили по 2,7 миллиона. Их коттеджи признали аварийными, хотя, по словам жителей Дубового Мыса, до такого уровня вода никогда не доходила.
Всего на четыре якобы пострадавших дома, как рассказывают россияне, выделили 150 миллионов рублей из бюджета. Коттеджи фиктивно включили в список объектов, непригодных для проживания, хотя «все все знают». Также там проживали родственники бывшего главы поселения.
В настоящее время дома на холме пустуют — их расселили. Все люди, к которым у местных жителей были претензии, получили выплаты и уехали. У Людмилы больше жилья нет, поэтому она пытается как-то отремонтировать дом.
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