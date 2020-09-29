Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Путин пригрозил губернаторам

Deita.ru
4 часа назад
В понедельник, 28 сентября, президент РФ Владимир Путин провел совещание Госсовета в расширенном формате по вопросам выполнения национальных программ, сообщает ИА DEITA.RU. Особый упор глава страны сделал на строительную отрасль.
Путин пригрозил губернаторам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, вначале Госсовета Владимир Путин напомнил, что в таком формате орган работает уже 20 лет и в этом году он был прописан в Конституции РФ. Президент также сделал акцент на новой коронавирусной инфекции, заявив, что, несмотря на сложные моменты, национальные программы будут продолжены.
Во время своей вступительной речи в пример он взял строительную отрасль, напомнив главам регионов, что их личная ответственность состоит в том, чтобы с каждым годом увеличивать количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров.
«Ещё раз напомню главам регионов об их персональной ответственности за увеличение объёмов ввода современного качественного жилья», - сказал Владимир Путин.
Он напомнил Госсовету, что по планам необходимо вводить в год 120 млн кв. метров, в прошлом году ввели 2/3 от этого плана. Такое количество квадратных метров должно закрывать потребности населения страны, а в новое жилье каждый год должно выезжать по пять миллионов российских семей.
Кроме этого, он напомнил, что в период пандемии строительная отрасль была поддержана государством, а количество выданных ипотечных кредитов превысит прошлогодние цифры. При этом он подчеркнул, что необходимо строить больше, чтобы цена квадратного метра не скакала, а у людей был выбор.
«Наращивание жилищного строительства – это задача для всех уровней власти, для всех управленческих звеньев и в первую очередь регионов и муниципалитетов», - подчеркнул Владимир Путин.
Он добавил, что от работы муниципальных и региональных властей зависит инфраструктура земельных участков, а также благоустройство районов.
Политика,Владимир Путин,РИА "Дейта",Россия,
86
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители