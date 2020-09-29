Путин пригрозил губернаторам

В понедельник, 28 сентября, президент РФ Владимир Путин провел совещание Госсовета в расширенном формате по вопросам выполнения национальных программ, сообщает ИА DEITA.RU. Особый упор глава страны сделал на строительную отрасль.

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Так, вначале Госсовета Владимир Путин напомнил, что в таком формате орган работает уже 20 лет и в этом году он был прописан в Конституции РФ . Президент также сделал акцент на новой коронавирусной инфекции, заявив, что, несмотря на сложные моменты, национальные программы будут продолжены.

Во время своей вступительной речи в пример он взял строительную отрасль, напомнив главам регионов, что их личная ответственность состоит в том, чтобы с каждым годом увеличивать количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров.

«Ещё раз напомню главам регионов об их персональной ответственности за увеличение объёмов ввода современного качественного жилья», - сказал Владимир Путин.

Он напомнил Госсовету, что по планам необходимо вводить в год 120 млн кв. метров, в прошлом году ввели 2/3 от этого плана. Такое количество квадратных метров должно закрывать потребности населения страны, а в новое жилье каждый год должно выезжать по пять миллионов российских семей.

Кроме этого, он напомнил, что в период пандемии строительная отрасль была поддержана государством, а количество выданных ипотечных кредитов превысит прошлогодние цифры. При этом он подчеркнул, что необходимо строить больше, чтобы цена квадратного метра не скакала, а у людей был выбор.

«Наращивание жилищного строительства – это задача для всех уровней власти, для всех управленческих звеньев и в первую очередь регионов и муниципалитетов», - подчеркнул Владимир Путин.