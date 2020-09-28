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Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию 

РИА Новости 1 час назад
Названо условие визита Макрона в Россию
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.

"Я думаю, да. Как только санитарные условия позволят", — сказал Камбон в интервью газете "Коммерсант" в ответ на вопрос о том, приедет ли Макрон в ближайшее время в Россию.

Он также сообщил, что надеется сопровождать президента Франции в качестве главы комиссии по международным делам и обороне Сената.

"Это станет хорошим сигналом для моих коллег в Москве", — отметил сенатор.

Макрон потребовал от РФ открытого расследования дела Навального
В конце июня Макрон в ходе видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что хотел бы приехать с официальным визитом в Россию в конце лета, если позволит эпидемиологическая ситуация. Однако с тех пор новой информации на этот счет не появлялось.
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Комментарии 69
Политика , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Газета "Коммерсантъ" , Франция
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