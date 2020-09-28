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Путин призвал не терять бдительность в борьбе с коронавирусом 

РИА Новости 47 минут назад
Борьба с коронавирусом все еще продолжается, терять бдительность нельзя, наоборот, необходимо проявить максимальную ответственность за себя и за всех тех, кто находится рядом, сказал президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.

"Вновь хотел бы подчеркнуть — борьба с эпидемией еще далеко на закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами", — сказал Путин.

Глава государства попросил россиян соблюдать все рекомендации врачей — это нужно для безопасности и защиты здоровья, подчеркнул он.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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