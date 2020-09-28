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Путин призвал не терять бдительности в борьбе с коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 31 1 час назад
Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса все еще продолжается на территории России. Он призвал не терять бдительности в борьбе с инфекцией и соблюдать все меры предосторожности, сообщает ТАСС.

"Борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя", — сказал Путин.

Он добавил, что риск заразиться коронавирусом все еще сохраняется и попросил всех граждан РФ проявить "максимальную ответственность".
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.
По словам Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.
Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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Политика , Общество , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС
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