Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса все еще продолжается на территории России . Он призвал не терять бдительности в борьбе с инфекцией и соблюдать все меры предосторожности, сообщает ТАСС.

"Борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя", — сказал Путин.

Он добавил, что риск заразиться коронавирусом все еще сохраняется и попросил всех граждан РФ проявить "максимальную ответственность".

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.