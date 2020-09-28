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В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабахе 

RT на русском 19 минут назад
Кремль прокомментировал конфликт в Карабахе
Фото: РИА Новости
Москва серьёзно обеспокоена обострением ситуации в Нагорном Карабахе, боевые действия должны быть незамедлительно прекращены. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения, должен перейти в политико-дипломатическое русло», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Как отметил Песков, в настоящее время важно именно прекратить боевые действия, «а не разбираться с тем, кто прав, кто виноват».

«Россия всегда занимала равновзвешенную позицию, именно эта позиция даёт России возможность использовать своё влияние и свои традиционно добрые отношения с обеими странами для того, чтобы урегулировать этот конфликт», — добавил он.

27 сентября стало известно о вооружённых столкновениях между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха.
Обе стороны конфликта обвинили в нарастании напряжённости друг друга.
По заявлению Азербайджана, Армения потеряла более 550 человек убитыми и ранеными. В Ереване заявляют, что противник потерял порядка 200 военных.
В Армении также отмечают, что погибли около 30 армянских военных.
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Комментарии 1
Политика , Война, Карабах , Дмитрий Песков , ИТАР-ТАСС , Москва
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