Кремль отреагировал на войну в Карабахе

Он напомнил, что Россия всегда занимала взвешенную позицию в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, российским властям удавалось наладить мирный диалог между двумя странами, при этом сохраняя «добрые отношения» и с Арменией, и с Азербайджаном.