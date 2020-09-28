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Кремль отреагировал на войну в Карабахе

Артём Кульша
19 минут назад
Обострившийся конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе – «повод для серьезнейшего беспокойства», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Слова официального представителя главы государства цитирует Telegram-канал Life Shot.
Песков рассказал, что как только стало известно о столкновении армянской и азербайджанской армий министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связался с коллегами из обеих стран. Деэскалацию конфликта также обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Продолжаем очень внимательно следить за ситуацией», - подчеркнул Песков.
Он напомнил, что Россия всегда занимала взвешенную позицию в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, российским властям удавалось наладить мирный диалог между двумя странами, при этом сохраняя «добрые отношения» и с Арменией, и с Азербайджаном.
б обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны при этом в изначальном нападении обвинили друг друга. Позже в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой было поставлено «принуждение Армении к миру».
Политика,Видео,Война, Карабах,Никол Пашинян,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,Армения,Азербайджан,
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