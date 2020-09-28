Кремль отреагировал на войну в Карабахе

Он напомнил, что Россия всегда занимала взвешенную позицию в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, российским властям удавалось наладить мирный диалог между двумя странами, при этом сохраняя «добрые отношения» и с Арменией, и с Азербайджаном.
б обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны при этом в изначальном нападении обвинили друг друга. Позже в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой было поставлено «принуждение Армении к миру».