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Горбачев дал совет следующему президенту США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 24 минуты назад
Горбачев дал совет следующему президенту США
Фото: ТАСС
Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал победителя президентской гонки в США без промедлений провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.
Бывший советский лидер выразил опасения, что гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля, передает РИА «Новости».

«Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран», — заявил Горбачев в интервью Times.

Он считает, что Россия и Соединенные Штаты должны провести «второй Рейкьявик», имея в виду свою встречу с Рональдом Рейганом в Исландии в 1986 году.

«Отношения между Советским Союзом и США в середине 1980-х годов были намного сложнее, чем они есть сейчас. Однако нам тогда удалось найти выход при помощи доверия, понимания и выстраивания отношений друг с другом», — сказал экс-президент СССР.

Напомним, в августе появились сведения, что глава Белого дома Дональд Трамп изъявил желание провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в США.
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Политика , Общество , Михаил Горбачев , Рональд Рейган , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , Газета The Times , США
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