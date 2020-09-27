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Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью 

РИА Новости 1 час назад
Победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Фото: страница Марины Удгодской в соцсети
Победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская заявила в интервью "Комсомольской правде", что намерена занять должность.

"Я поняла — за меня люди. Как же я откажусь", — отметила она.

Женщина предположила, что победила по итогам голосования из-за запроса избирателей на "новое и свежее". По словам Удгодской, она уже ощущает поддержку людей на новой должности и не стыдится своей прежней профессии.

"Мне тут прислали список книг, которые мне надо прочитать. Люди заботятся", — рассказала она.

Уборщица пошла на выборы как подставной кандидат и победила
Как уточнила избранная глава поселения, первым делом она планирует построить запруду у села, "чтобы дети купались".
Удгодская также отметила, что ей понравилось общаться с журналистами и она не скрывается от СМИ.
Марину Удгодскую, ранее работавшую уборщицей в здании администрации, избрали главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района. Женщина отмечала, что была техническим кандидатом. При этом в ЦИК уточнили, что в ходе голосования нарушений не было, и Удгодская выиграла выборы в соответствии с законом. Она вступит в должность 1 октября.
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Политика , Центризбирком России , Комсомольская правда , Костромская Область
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