Победившая на выборах уборщица дала первое интервью

Победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская заявила в интервью "Комсомольской правде", что намерена занять должность.

"Я поняла — за меня люди. Как же я откажусь", — отметила она.

Женщина предположила, что победила по итогам голосования из-за запроса избирателей на "новое и свежее". По словам Удгодской, она уже ощущает поддержку людей на новой должности и не стыдится своей прежней профессии.

"Мне тут прислали список книг, которые мне надо прочитать. Люди заботятся", — рассказала она.

Как уточнила избранная глава поселения, первым делом она планирует построить запруду у села, "чтобы дети купались".

Удгодская также отметила, что ей понравилось общаться с журналистами и она не скрывается от СМИ.