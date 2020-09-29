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Госдума рассмотрит заявление по Карабаху 

ТАСС и ещё 17 Только что
Госдума примет законопроект по Карабаху
Фото: ТАСС
Госдума на заседании во вторник рассмотрит проект заявления по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором содержится призыв к прекращению боестолкновений и предложение оказать посредническую помощь с целью мирного урегулирования. Кроме того, в повестку вошли законопроекты об ужесточении санкций за нарушение противопожарных норм и оказании медпомощи без согласия граждан.
Согласно проекту заявления, подготовленному думским комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутаты нижней палаты "выражают серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы".
Госдума намерена заявить "о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации". "Депутаты Государственной думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки", — сказано в тексте.
Не допустить новой "Зимней вишни"
Кроме этого запланировано первое чтение правительственного законопроекта, который позволяет приостанавливать работу юридических лиц в случае повторных нарушений правил противопожарной безопасности.
Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, повторное нарушение требований противопожарной безопасности на объекте, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, влечет за собой штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, а для юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей или также приостановление работы на срок до 30 суток.
На данный момент закон не позволяет приостанавливать чью-либо деятельность за нарушения правил пожарной безопасности за исключением нарушений, повлекших пожар и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека. Законопроект был подготовлен с целью предотвратить трагедии, аналогичные произошедшей в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове в марте 2018 года. Тогда из-за пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.
Медпомощь без согласия и запрет перемещения табака без маркировки
Дума во вторник также намерена рассмотреть в первом чтении депутатский законопроект, который дает возможность медработнику выездной бригады скорой помощи, назначенному старшим, принимать решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, если он не способен выразить свою волю. Такие же нормы должны коснуться и оказания скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации. При этом за пациентом и его представителями сохраняется право отказаться от медицинского вмешательства — соответствующий документ должен быть письменно оформлен. Ранее кабмин поддержал инициативу.
В повестку включено первое чтение законопроекта о запрете гражданам перемещать по территории России табачную продукцию, которая не была маркирована в соответствии с законодательством РФ. Речь идет в том числе и о товарах из стран Евразийского экономического союза, за исключением перемещения совершеннолетними гражданами сигарет в количестве до 600 штук, сигар — не более 150 штук или 750 граммов табака на человека.
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Комментарии
Политика , Армия , Конфликты , Госдума , ЕАЭС
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